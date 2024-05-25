الأونروا: حجم شاحنات المساعدات لغزة منذ بدء العملية البرية في رفح هزيل جدا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت مديرة الإعلام بوكالة الأونروا في غزة إيناس حمدان أن ما دخل من مساعدات في الفترة الماضية ومنذ بدء العملية البرية في شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة رقم هزيل جدا من الشاحنات ولا تكفي للأعداد والحاجات الضخمة وغير المسبوقة للنازحين في ظل الموجات الكبيرة للنزوح.

وقالت حمدان - في مداخلة لقناة سكاي نيوز عربية - "نحن أمام كارثة وارتفاع كبير في مستويات انعدام الأمن الغذائي ، فالحرب لا تزال مستمرة والغارات لا تكاد تهدأ والنزوح مستمر ، بالتالي المعاناة مستمرة وأعداد الشاحنات التي تدخل قليلة جدا".

وأضافت أنه قبل العمليات في رفح كان عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبري رفح وكرم أبو سالم قد وصلت إلى 250 شاحنة وكنا نقول إنها قليلة ولا تكفي لتزويد النازحين بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وما الى ذلك والآن نتحدث عن عدد قليل جدا من الشاحنات التي دخلت خلال أسبوعين أو أكثر والتي لا تكفي مطلقا ولا تسد الحاجات الضرورية.

وأشارت إلى أن القدرة التشغيلية للمعابر من الناحية التقنية تستوعب على الأقل 500 شاحنة بشكل يومي ، لذلك نحن بحاجة الى قرار حاسم بفتح المعابر البرية كونها الطريقة الأسرع والأقل تكلفة والأكثر فعالية لضمان ايصال المساعدات وهذا ما تطالب به الأونروا منذ فترة مع تأمين الممرات وإزالة التقييد على دخول المساعدات الإغاثية بشكل عام والتي تؤثر على عمل الطواقم لدينا.

وفيما يتعلق بمناطق الوسط والجنوب ورفح ، أكدت حمدان أنه لا تزال طواقم الأونروا متواجدة بتلك المناطق وتشرف على إدارة الاستجابة الإنسانية والخدمات الصحية حيث أن هناك أكثر من 100 نقطة طبية تقدم الخدمات الطبية، ولكن التحديات والمعيقات هى التي دائما تقف عقبة أمام تقديم المساعدات.

وأوضحت أن هناك دول عديدة تراجعت عن قرار تجميد التمويل وهذا يدل على مدى ثقة هذه الدول والمجتمع الدولي في الدور المفصلي الذي تلعبه "الأونروا" والتي هى عامل استقرار في المنطقة وليس فقط في غزة ، مؤكدة أن الأونروا ترحب بهذه القرارات التي تدفع بتعزيز الدور الإنساني والمهمة الإنسانية التي تقدمها الوكالة خاصة في قطاع غزة في هذه الظروف الكارثية.