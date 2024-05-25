شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مصر هى بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، موقف مصر التاريخى الرافض لتصفية القضية والمتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أن مصر هى بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية وقيادتها الحكيمة.

وأضاف السعيد غنيم، أن دور القاهرة المحوري في حل القضية الفلسطينية، يرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين، مثمنا دور القاهرة المحوري في إنهاء العدوان الاجرامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد غنيم، على أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات ووقف الحرب، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني تأكيد على الدور المصري أيضا في حل القضية.