شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انخفاض متوسط العمر العالمي بمقدار عامين بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت إحصاءات الصحة العالمية، أن جائحة كوفيد-19 تسببت في انخفاض متوسط العمر العالمي بنحو عامين تقريبا بين عامي 2019 و2021.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للمنظمة، أن “متوسط العمر المتوقع العالمي انخفض بمقدار 1.8 عام على وجه التحديد ليصل إلى 71.4 سنة، أي نفس المستوى الذي كان عليه عام 2012 “.

وسلط تقرير الصحة العالمية الضوء أيضًا على عدم التساوي في الشعور بالآثار في مختلف أنحاء العالم؛ موضحا أن مناطق الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا كانت الأكثر تضررًا حيث انخفض متوسط العمر فيها بحوالي 3 سنوات، فيما تأثر إقليم غرب المحيط الهادئ بشكل طفيف خلال العامين الأولين من الوباء مع خسائر أقل من 0.1 سنة في متوسط العمر المتوقع.

ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه “لا يزال هناك تقدم كبير في الصحة على مستوى العالم، حيث يتمتع مليارات الأشخاص بصحة أفضل وإمكانية وصول أفضل إلى الخدمات وحماية أفضل من حالات الطوارئ الصحية، لكن يجب علينا أن نتذكر مدى هشاشة التقدم، ففي غضون عامين فقط، محت جائحة كورونا عقدًا من التقدم الذي تم إحرازه في متوسط العمر المتوقع العالمي”.

وأضاف جيبريسوس: “ولهذا السبب فإن الاتفاق الجديد بشأن الجائحة مهم للغاية، ليس فقط لتعزيز الأمن الصحي العالمي ولكن لحماية الاستثمارات طويلة الأجل في الصحة وتعزيز العدالة داخل البلدان وفيما بينها”.

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن فيروس كوفيد-19 برز بسرعة كسبب رئيسي للوفاة حيث احتل المرتبة الثالثة كأعلى سبب للوفاة على مستوى العالم في عام 2020 وارتقى للمرتبة الثانية في 2021، بعد أن فقد ما يقرب من 13 مليون شخص أرواحهم خلال هذه الفترة.

وأضاف التقرير أنه “على الرغم من النكسات التي سببتها الجائحة، فقد أحرز العالم بعض التقدم نحو تحقيق أهداف المليارات الثلاثة والمؤشرات المتعلقة بالصحة ضمن أهداف التنمية المستدامة حيث توسعت التغطية الصحية الشاملة لتشمل 585 مليون شخص إضافي وهو ما يقل عن الهدف المتمثل في توفير مليار شخص”.

وتابع التقرير أنه “من المرجح أن يحصل 777 مليون شخص فقط على الحماية الكافية أثناء حالات الطوارئ الصحية بحلول عام 2025، وهو أقل من هدف المليار المحدد في برنامج العمل العام الـ13 لمنظمة الصحة العالمية، حيث تتزايد أهمية هذه الحماية إثر تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى التي تهدد الأمن الصحي بشكل متزايد”.