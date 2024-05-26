الاحتلال يعتقل أربعة شباب من مخيم جنين وبيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم جنين والحقت خرابا ودمارا في البنية التحتية.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، وألحقت دمارا في البنية التحتية في ساحة المخيم .

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وسيلة الظهر، وقرية الفندقومية، وشنت حملة مداهمات واسعة وتفتيش، والحقت خرابا في سوبر ماركت يعود للمواطن صبري أبو بكر

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله أحمد زعول (20 عاما)، وزكي تيسير زعول (20 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.