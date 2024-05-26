"جثة طائرة" تثير الرعب في الهرم والمباحث تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة أسفل عقار بثت الرعب في نفوس أهلي منطقة الهرم غرب الجيزة لينتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ويكشفون اللغز.

البداية تعود إلى تلقي العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطار من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم وعثر على جثة شخص يدعى "أمين عبد القادر" يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو -الطابق الخامس- وعدم وجود شبهة جنائية.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.