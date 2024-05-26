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بينهم طفلان.. 3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلان، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحوطا بمركز ديروط في أسيوط بسبب خلافات قديمة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحوطا ووجود 3 مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة "حسن.م.ش" 44 عامًا، و"أحمد.ح.م" 9 أعوام، و"محمد.ع.هـ" 14 عامًا في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحوطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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