جثة بلا رأس.. طفلة تدفع حياتها ثمن خطأ والدها في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تلميذة في الصف السادس الابتدائي انتظرت الحصول على إجازة نهاية العام الدراسي لتبدأ جولات المرح مع رفقاء جيلها لكن خطأ ارتكبه أبوها كلفها حياتها لينتهي بها المطاف جثة بلا رأس.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة مفصولة الرأس بغرفة مصعد عقار بدائرة قسم الطالبية.

العقيد سامح بدوي مفتش الفرقة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ لتكشف معاينة وتحريات الرائد أحمد فاروق عن كواليس المشهد الأخير في حياة طفلة عمرها 9 سنوات.

الصغيرة هي الابنة الوسطى لوالديها، تقيم في عقار ملك أبيها يفتقر إلى اشتراطات السلامة خاصة عدم تطبيقه أعلى درجات الأمن للمصعد ليدفع الثمن غالٍ "حياة ابنته".

الأطفال قصوا تفاصيل ما حدث "كانت بتلعب معانا وحاولت تبص على الأسانسير" ليفصل أحد أجزاءه -خلال الصعود والنزول- رأسها عن جسدها النحيف وتلقى مصرعها في الحال تحديدا بالطابق الثالث.

حسرة الأب أبكت جيرانه قبل زوجته وطفليه أخذ يردد "أنا السبب.. حقك عليا يا بنتي" لكن كلماته لن تعيدها إلى الدنيا ثانية وينتهي المشهد المأساوي بنقل الجثة إلى المشرحة قبل دفنها.