وزير الخارجية السعودي: نشدد على دعم الحكومة الفلسطينية وأهمية إزالة العراقيل أمامها ومنها ما تضعه إسرائيل

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية مع دول عربية والشركاء الدوليين في البروكسل، على "دعم الحكومة الفلسطينية وأهمية إزالة العراقيل أمامها ومنها ما تضعه إسرائيل"، داعياً الى "رفع الحجز عن الأموال الفلسطينية".

كذلك أكد بن فرحان، على "ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى تستطيع تقديم المساعدات الأساسية للأشقاء في فلسطين".

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

واستمع الاجتماع إلى خطة الإصلاحات التي قدمها دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية محمد مصطفى، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية بشأن فلسطين، وتقييم الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والمعالجة الإنسانية.