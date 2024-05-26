"أكسيوس": واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة اجتماع مع النرويج لاعترافها بالدولة الفلسطينية

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر اسرائيلي، بأن "واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة اجتماع مع النرويج لاعترافها بالدولة الفلسطينية".

وسلمت النرويج، اليوم الأحد، أوراق الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، أن "وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي سلم الأوراق اليوم لرئيس الوزراء الفلسطيني المتواجد في بروكسل"، مشيرة إلي أن "رئيس الحكومة الفلسطينية سيعقد غدا اجتماعا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد لحشد الدعم للشعب الفلسطيني".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان أيرلندا وأسبانيا أيضا عزمهما الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد غد الثلاثاء، في خطوة غير مسبوقة تساهم في زيادة عزلة إسرائيل منذ ما يزيد على سبعة أشهر منذ بداية حربها في قطاع غزة.