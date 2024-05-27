الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من الضحايا في قصف إسرائيلي قرب رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص في منطقة إنسانية قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأشار الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمه "تنقل عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الاسرائيلي لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح"، مضيفا أن "الموقع صنّفه الجيش الإسرائيلي منطقة إنسانية".