وزير خارجية النرويج يسلم وثيقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني

سلم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي وثيقة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تنص على أن الاعتراف سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل في 28 أيار الجاري.
وسلم الوثيقة إلى رئيس الوزراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يجمتع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أوروبيين آخرين رفيعي المستوى، الاثنين، لحشد الدعم للفلسطينيين.
وجاء تسليم الأوراق، الأحد، بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل، بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
والأربعاء الماضي، تعهدت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تأتي وسط المزيد من الإجراءات التي زادت من عزلة إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من حربها الطاحنة على غزة.
يذكر أن النرويج ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.
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