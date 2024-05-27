الدفاع المدني بغزة: الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة وضحايا من النساء والأطفال إثر مجرزة رفح

أكد الدفاع المدني بغزة، أن "الاحتلال استهدف مناطق في رفح صنفها واعتبرها في السابق مناطق آمنة للنازحين، وهو يستهدف الجميع ولا يفرق بين مناطق عسكرية أو مناطق يقول إنها آمنة

وأعلن الدفاع المدني، أن "الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة وضحايا من النساء والأطفال إثر مجرزة المخيم".

وكانت قد أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأنه "استشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بـ"استشهاد 40 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح".

وأضافت أن "طائرات الاحتلال أطلقت نحو 8 صواريخ صوب خيام النازحين، في منطقة مكتظة بآلاف النازحين، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الاحتلال كان قد أعلن أن هذه المنطقة آمنة".