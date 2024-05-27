اعتقال سوريين بحوزتهما مواد مخدرة في يحشوش

أوقفت شرطة بلدية يحشوش شخصين من التابعية السورية هما: (أ. س) و(م. ف) أثناء تجولهما على دراجة نارية، وضبطت بحوزتهما على كمية من المخدرات. وتم تسليمهما الى مخفر غبالة للتحقيق معهما بناء على إشارة المدعي العام.

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