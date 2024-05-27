الإغاثة الطبية بغزة: المستشفيات غير قادرة على استيعاب جرحى مجزرة رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إنه لا يوجد مستشفى قادر على استيعاب كل هذا الأعداد من الجرحي نتيجة المجزرة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت من جديد النار من الطيران المروحي بشكل متواصل ومكثف جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الاحتلال اغتياله قياديين في حماس، هما: "ياسين ربيعة، وخالد النجار" في الهجوم على رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الفلسطنيية بناءً على معلومات استخباراتية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مجمعا لحماس في رفح.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال عقب المجزرة التي نفذها في شمال غربي مدينة رفح وسقط ضحيتها عشرات الشهداء من النساء والأطفال، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على رفح جاء وفقا للقانون الدولي وجرى باستخدام أسلحة دقيقة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم في الهجوم ذخائر دقيقة ونفذه على أساس معلومات استخباراتية.