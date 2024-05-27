الاحتلال يقتحم بلدة كفردان ويطلق الغاز السام في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار أعمال العنف الصهيونية الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين الموافق 27 مايو، بلدة كفردان غرب جنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وقام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي اصابات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.

وفي سياق متصل استهدف الاحتلال المدنيين الفلسطينيين العُزل، حيث قصفت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل في مدينة غزة، أسفر عن سقوط ضحايا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر استهداف صاروخي إسرائيلي لمنزل لعائلة البطران في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة ورفح نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الأحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.