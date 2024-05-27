الخير: مبادرتنا تحتاج الى مبادرة كل الفرقاء

اكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، أن "هناك غداءً سيجمع التكتل بالموفد الفرنسي جان ايف لودريان يوم الأربعاء في قصر الصنوبر".
ورأى في حديث للـ"LBC" أنه "من الواضح أن زيارة الموفد الفرنسي ترتكز على بيان اللجنة الخماسية الأخير وهي محاولة متجددة لمحاولة إخراج لبنان من الإدمان على الفراغ"، مؤكدا اننا "لا نريد تحميل مبادرة كتلة الإعتدال أكثر مما تحتمل".
ولفت الى ان "مبادرتنا تحتاج الى مبادرة كل الفرقاء، فنحن اذا لم نساعد أنفسنا فلن يتمكن الآخرون من مساعدتنا".
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