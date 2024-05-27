"النشرة": الامن العام اقفل محلا للبرادي يديره سوري بطريقة غير شرعية في العاقبية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "دوريه من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائره الامن القومي شعبة الجنوب قامت باقفال محل للبرادي في محلة العاقبية، يديره احد السوريون بطريقه غير شرعية، بالشمع الاحمر بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا".

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