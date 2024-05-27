الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "قواتها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، واحدة في منطقة دونتيسك والثانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد".

واشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الى إن القوات "حررت قرية نتايلوف في منطقة دونيتسك" و"إيفانيفكا في منطقة خاركيف".