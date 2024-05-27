اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف سلاح القناصة في المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من ظهر يوم الاثنين 27-5-2024 التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام وتم اصابتها بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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