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حزب الله: قصفنا مستعمرات ميرون وسفسوفة بصواريخ الكاتيوشا

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ياسر رشاد - القاهرة - ردا على مجزرة بنت جبيل

الإثنين 27/مايو/2024 - 06:29 م 5/27/2024 6:29:12 PM
حزب الله

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا .

 

وأعلن حزب الله في بيانا له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين، ‏قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-2024، مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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