حزب الله: قصفنا مستعمرات ميرون وسفسوفة بصواريخ الكاتيوشا

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - ردا على مجزرة بنت جبيل
الإثنين 27/مايو/2024 - 06:29 م 5/27/2024 6:29:12 PM
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مستعمرات ميرون وسفسوفة وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا .
وأعلن حزب الله في بيانا له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-2024، مستعمرات ميرون وسفسوفة وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.