حزب الله: قصفنا مستعمرات ميرون وسفسوفة بصواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - ردا على مجزرة بنت جبيل

الإثنين 27/مايو/2024 - 06:29 م 5/27/2024 6:29:12 PM

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا .

وأعلن حزب الله في بيانا له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين، ‏قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-2024، مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏