"الجديد": الخماسية أنهت لقاءاتها ولا نية لعقد لقاءات جديدة في المرحلة الراهنة

أفادت مصادر "الجديد"، بأن "لا وجود لأي نية فرنسية للدعوة الى حوار لبناني في باريس وزيارة لودريان لا جدول أعمال لها مسبق ولا محاور محددة للحديث عنها إنما تسعى فرنسا لإبقاء وساطتها ودورها في الملف اللبناني".

وكشفت المصادر، بأن "لا نية حتى اللحظة لعودة هوكشتاين الى لبنان طالما أن الواقع الميداني في حرب غزة وجبهةِ الجنوب ما يزال على حاله وخصوصا أن المفاوضات متعثرة والتوعد بالمفاجآت يرفع من منسوب التأزم".

وذكرت أن "الخماسية أنهت لقاءاتها ولا نية لعقد لقاءات جديدة في المرحلة الراهنة"، لافتةً الى أن "الدوحة مستمرة في استضافة الكتل النيابية إذ ستستقبل وفداً قواتيا في 2 حزيران ضمن اطار حث اللبنانيين على التشاور من أجل تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وحتى الساعة لا نضوج لأيّ حوار أو تشاور".