طالبان من جامعة الروح القدس يفوزان بالمرتبة الأولى والثالثة في نهائيات مسابقة هواوي بالصين

أعلنت جامعة الروح القدس - الكسليك عن "فخرها بالإنجازات البارزة لطالبيها رودي مارون وميشيل حداد في النهائي العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أقيم في الصين".

وهنأت الجامعة، "طالبيها الفائزين والمدرّبين على عملهم الجاد وتفانيهم"، منوّهةً "بأدائهم المتميّز الذي يؤكد على مهاراتهم التقنية وقدراتهم وخبرتهم العالية، فضلًا عن جهودهم التعاونية".

وأكدت أن "هذه المناسبة الهامّة تتجاوز الإنجاز الفردي لطلاب الجامعة، لتشكّل مصدر فخر كبير للبنان، حيث أثبت هذا الفوز الكبير الذي حقّقه طلابها المستوى العالي الذي يتمتّعون به، مظهرين قدراتهم بجدارة على منصّة عالمية، بعد تنافسهم مع فرق من 80 دولة أخرى".

كما أعربت عن الامتنان "لفريق هواوي، خاصّة السيد محمد شرارة والسيدة فاطمة الحشّاش، لمرافقة طلّابهاودعمهم في الصين".

وقد فاز رودي مارون إلى جانب الطالبين رائد دياب وألان نهرا من الجامعة الأمdvكية للعلوم والتكنولوجيا بالمرتبةالأولى في "مسار الشبكات"، تحت إشراف المدرّب المعتمد من هواوي غابي أبو حيدر. فيما فازت الطالبة ميشيل حداد مع الطالبين واصف حجازي وبشار أبو شقرة من جامعة بيروت العربية بالمرتبةالثالثة في "المسار السحابي"، تحت إشراف المدرّبة المعتمدة من هواوي ماري ريتا حجيج.