«لا يمكن الدفاع عنها».. الإعلامي البريطاني بيرس مورجان يهاجم نتنياهو بعد مجـ.زرة رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، والمعروف بدفاعه الدائم عن إسرائيل، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في رفح مساء أمس الأحد، معتبرا أنها "لا يمكن الدفاع عنها".

وعبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، كتب مورجان تدوينة قال فيها: «المشاهد التي شهدتها رفح خلال الليل مروعة.. لقد دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر، لكن ذبح هذا العدد الكبير من الأبرياء وهم ينكمشون في مخيم للاجئين أمر لا يمكن الدفاع عنه.. أوقف هذا الآن يا نتنياهو».

وأثارت تدوينة بيرس مورجان جدلا واسعا حول العالم حيث يعتبره مؤيدو القضية الفلسطينية أحد أهم الإعلاميين الذين تبنوا وروجو للدعاية الصهيونية والتي ساهمت بشكل كبير في إثارة التعاطف مع قوات الاحتلال وساعدتهم في استمرار هجماتهم الوحشية على المدنيين في غزة.

وتسببت الغارة الجوية الإسرائيلية بحدوث مجزرة كاملة الأركان في مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، حيث أسفرت عن استشهاد 45 شهيدًا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحًا.

ويعد بيرس مورجان واحدًا من أشد المدافعين عن قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث اشتهر بسؤاله المتكرر إلى ضيوفه منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو:«هل تدين حماس؟».

ولطالما كان بيرس مورجان موضع انتقاد واسع من قبل المؤيدين للقضية الفلسطينية، والمنددين بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث اتهموا الإعلامي البريطاني بالتسويق للدعاية الصهيونية، عبر الأكاذيب التي روجتها إسرائيل حول عملية «طوفان الأقصى».