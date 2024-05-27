مصدر أمني يكشف نتائج التحقيقات الأولية في حادث الحدود برفح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر أمنى لقناة "القاهرة الإخبارية" عن نتائج التحقيقات الأولية في حادث استهاد جندي على الحدود برفح.

وقال المصدر الأمني إن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا.

وتابع المصدر أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة و محور فيلادلفيا ليس أمنيًا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، أكد العقيد اركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .