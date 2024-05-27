وزيرة نمساوية: لا يمكن الاستغناء عن الوحدة الأوروبية والعمل الاقتصادي المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت كارولين إدتشتادلر وزيرة شئون أوروبا في النمسا أن المشاركة في انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي في ٩ يونيو المقبل هو أمر حيوي لكل المواطنين مشددة على انه لا يمكن الاستغناء عن الوحدة الأوروبية ولا عن العمل الاقتصادي الاوروبي المشترك .



وأضافت الوزيرة في تصريحات لها اليوم الاثنين عقب تفقدها احد المشاريع في منطقة شتراسهوف بولاية النمسا السفلى انه بفضل الأموال التي تأتي من خطة التعافي للاتحاد الأوروبي يستثمر الاتحاد الأوروبي في مناطقنا ومجتمعاتنا ويوجد تنمية اقتصادية محلية.

وذكرت الوزيرة انه لا غنى عن تمويل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتمكين المشاريع المبتكرة والمستدامة في جميع أنحاء النمسا وبالتالي يمكن جعل الاتحاد الأوروبي ملحوظ تأثيره محليًا.



شارك في الجولة مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان ووزير المالية ماجنوس برونر، وعمدة المدينة لودفيج ديلتل وتضمنت الجولة زيارة لموقع شق طرق جديدة .



ومن جانبه قال الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية أن التنسيق سيستمر مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه الجديد المنتخب في الشهر المقبل وسيتم التركيز على زيادة تمويل مشروعات حماية المناخ ودعم الرقمنة .