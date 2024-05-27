كوريا الشمالية تفشل مرة أخرى في إطلاق قمر اصطناعي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كوريا الشمالية الاثنين فشل آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي في مدار الأرض بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه جراء ما يشتبه بأنه مشكلة في المحرّك.

وأفادت "الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي" الكورية الشمالية في بيان رسمي بأن قمر "ماليغيونغ-1-1" الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".

وأضافت الإدارة أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرّك الأكسجين السائل والكيروسين الذي تم تطويره حديثا".

هذا وتوصل المتخصصون في لجنة التحضير لإطلاق القمر الصناعي إلى استنتاج أولي مفاده أن السبب في انفجاره يكمن في عدم موثوقية عناصر المحرك المطور حديثا، وسيبحث الخبراء في عوامل أخرى أيضا.

وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

هذا وأفاد أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي بأن بلاده طالبت كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية بالتراجع عن فكرة إطلاق القمر الصناعي.

وقال: "لقد تقدمنا ​​بشكوى عبر القنوات الدبلوماسية في بكين إلى الجانب الكوري الشمالي للمطالبة بإلغاء الإطلاق".

ولفت إلى موقف طوكيو وهو أن "أي إطلاق باستخدام التكنولوجيا الباليستية، حتى لإطلاق قمر صناعي، سيكون بمثابة تهديد وانتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت إلى الفضاء في نوفمبر عام 2023 أول قمر استطلاع صناعي، وتخطط لإطلاق قمر ثان قريبا.

القناة 12 الإسرائيلية ..مجلس الحرب يوافق على وقف الهجوم على رفح وشروط تبادل الاسرى

نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية بحدوث توافق على وقف الهجوم على رفح.

وذكرت القناة ال12 أن هناك توافقا بين وزراء مجلس الحرب والأجهزة الأمنية على وقف هجوم رفح ومنح الأولوية لصفقة تبادل.

وقال قائد أركان الجيش الصهيوني لعائلات الأسرى "إن تفكيك حماس هدف مهم لكن الأولوية استعادة أبنائهم".

الجزائر تطالب فرنسا باعادة الممتلكات الجزائرية

طالبت الجزائر اليوم الاثنين فرنسا بإعادة مجموعة كبيرة من الممتلكات الجزائرية التاريخية التي تحتفظ بها باريس منذ الحقبة الاستعمارية.

وذكرت "لجنة الذاكرة" الجزائرية الفرنسية المشتركة في بيان رسمي: "قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".

وقالت اللجنة إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل".

ووافقت اللجنة الفرنسية "بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل إعادة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.

وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفال بالشهر الوطني للذاكرة".

ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى ماكرون من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".

واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "خطوة إيجابية".