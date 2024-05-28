بن غفير: سأوصي نتانياهو بإقالة المفتش العام للشرطة على خلفية المواجهات بين الشرطة والحريديين

اعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يوصي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بإقالة المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، من منصبه، وذلك على خلفية المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والحريديين الذي حاولوا الوصول الليلة الماضية، إلى جبل الجرمق في منطقة الجليل الأعلى، للاحتفال بـ"عيد الشعلة" اليهودي.

وأعلن بن غفير أنه استدعى شبتاي لجلسة استماع، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يوصي الحكومة بإنهاء ولايته مبكرا، وذلك في ظل المواجهة الحادة بين الاثنين على خلفية أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت الليلة الماضية في جبل الجرمق، علما بأن ولاية بن غفير كان من المفترض أن تنتهي في 17 كانون الثاني الماضي.

وجرى تمديد ولاية شبتاي لمدة ستة أشهر، في إطار الشروط التي وضعها الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، للانضمام إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية، وكانت لجنة التحقيق الحكومية في "كارثة ميرون (الجرمق)"، قد اعتبرت أن شبتاي "فشل في منع كارثة"، فيما شددت على أنه "نظرا لظروف الحرب موعد تحديد نهاية ولايته يترك لتقدير الحكومة".

وفي رسالته إلى شبتاي، قال بن غفير إنه "في الفترة الأخيرة، تتضاعف العلامات والادعاءات حول خلل عام في أداء مهامك، بشكل يؤثر سلبا على عمل شرطة إسرائيل بشكل عام، وفي فترة الحرب هذه بشكل خاص"، وتابع "خلال الاستعدادات لأحداث ميرون، لم تحضر جلسات تقييم الوضع، وكذلك لم تقم يزيارة مقر القيادة الذي شكل لهذا الشأن".