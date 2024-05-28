اشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الى إن كندا تشعر "بالفزع" إزاء غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق النار على الفور.
ولفتت جولي في نصريح لها، الى ان "كندا لا تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح"، واكدت بانه "لا بد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الكندية تعليقا على مجزرة رفح: لا بد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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