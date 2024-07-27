إصابة مواطنين بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال على خان يونس والنصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عدد من المواطنين بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال المروحي لمنزل غرب مخيم النصيرات، كما أصيب آخرون بجروح إثر إطلاق النار صوب منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما أصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة.

وأصيب 6 مواطنين، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.

كما اندلعت مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.