انخفاض الحرارة مع رياح.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احياناً غرباً مثيرة للغبار.



وأضاف المركز، الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر، الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً صباح الأحد فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 و المد الثاني عند الساعة 05:20 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:34

وتابع، بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 03:12 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:19

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 44 32 70 20

دبي 42 31 75 30

الشارقة 42 32 75 25

عجمان 41 32 80 30

أم القيوين 42 29 75 30

رأس الخيمة 44 28 65 20

الفجيرة 39 34 65 15

العـين 46 32 55 10

ليوا 47 31 55 10

الرويس 45 32 55 15

السلع 46 31 55 10

دلـمـا 42 33 60 15

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 80

أبو موسى 35 30 85 80.