الاحتلال يعتقل شابًا شمال رام الله فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من بلدة سنجل شمال رام الله، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن شبانة (19 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما أصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة.

وأصيب 6 مواطنين، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.

كما اندلعت مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.