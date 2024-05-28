الأمانة الفنية للحوار الوطني: إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت المقبل، لمناقشة عددا من الملفات من بينها موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية سي بي سي، أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، وعدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي باعتبارها أمور هامة الحديث فيها يكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات في الاقليم يجب ان يكون هناك تفاعل معها .

وواصل أن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، مضيفا أن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومي محدود للغاية وهناك إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه سيتم اجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ونوه ان الحوار الوطني منصة نابضة للحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية ونرحب بهذا الأمر، مؤكدًا: "رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية".

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