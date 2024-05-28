التربية والتعليم العالي الفلسطينية تكشف عن عدد الطلاب الشهداء في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن إجمالي عدد الطلاب الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن 6649 من طلبة المدارس ارتقوا خلال غارات الاحتلال المستمرة منذ 7 أشهر، إضافة إلى استشهاد 547 من طلبة الجامعات.

وأفادت الوزارة، أن 334 شخصًا من معلمي المدارس ارتقوا خلال غارات الاحتلال، إضافة إلى 95 آخرين من مدرسي الجامعات.

كما كشفت وزارة التربية والتعليم العالي، أيضًا عن عدد الطلاب الشهداء في الضفة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، قائلة إن 62 طالبًا في المرحلة المدرسية استشهدوا، إضافة إلى 26 آخرين من طلبة الجامعات.

وأضافت الوزارة، أن 620 ألفًا من طلبة المدارس و88 ألفا من طلبة الجامعات باتوا محرومين من استكمال مسيرتهم التعليمية.