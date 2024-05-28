الخارجية الصينية تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طالب وزير الخارجية الصينى وانج يى، اليوم الثلاثاء، ببذل جهودًا كبيرة من أجل تنفيذ حل الدولتين، محذرًا من تأثير الحرب داخل غزة على المنطقة والتي تزايدت فيها التوترات بشكل كبير بعد اندلاع الحرب.

وأكد وانج يي، في لقاء جمعه بنظيره اليمني شايع محمد الزنداني، على أهمية وقف الحرب داخل غزة، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار تجنبًا لوقوع كوارث أكبر.

كما أعرب وزير الخارجية الصيني، عن قلقه العميق إزاء اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، مطالبًا بضرورة وقف العملية العسكرية.

وكانت إسرائيل قد قالت سابقًا إن عمليتها داخل رفح ستكون محدودة وستتركز على منطقة الشرق، لكنها قامت بعد ذلك بقصف خيام النازحين غربي رفح.