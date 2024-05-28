وزير العدل بجنوب إفريقيا يدعو لفرض عزلة دولية على إسرائيل لانتهاكها القوانين الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أدان وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا، اليوم /الثلاثاء/، العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومخالفة القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية وعدم احترامها لكافة القوانين الدولية، داعيًا إلى فرض عزلة دولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقوانين الدولية والإنسانية.

وقال لامولا - في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" - "إننا سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل إذا لم تمتثل لأوامر المحكمة العدل الدولية".

وأضاف: "ما تقوم به إسرائيل في غزة انتهاك صارخ لجميع القوانين، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات والقوانين"، مشددا على إداناة بلاده لجميع الممارسات العدوانية الإسرائيلية مؤخرا.

ودعا العالم إلى عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام الممارسات الإسرائيلية، وإلى ضرورة وجود إجراءات مضادة لممارسات إسرائيل، بما في ذلك الدول الداعمة والصديقة لإسرائيل، كما أكد ضرورة وجود ضمانات واتفاقات للحافظ على المواطنين والمدنيين الأبرياء، وكذا إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين لدى الجانبين.

رفع العلم فوق البرلمان الأيرلندي بعد اعتراف رسمي بدولة فلسطين

رفعت الحكومة الأيرلندية، العلم الفلسطيني اليوم /الثلاثاء/ فوق لينستر هاوس (مقر البرلمان الأيرلندي)؛ لتعلن رسميا اعترافها بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، كما وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أيرلندا وفلسطين.

وسيتم تعيين سفير أيرلندا لدى دولة فلسطين إلى جانب سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله، بحسب صحيفة /أيرلاند إكسامينر/ الأيرلندية.

وقالت الحكومة الأيرلندية - في بيان - إنها لاحظت "الخلفية المأساوية" لإعلان اليوم /الثلاثاء/، ودعت - مرة أخرى - إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس "إن قرار أيرلندا هذا يتعلق بإبقاء الأمل حيا. يتعلق الأمر بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأضاف: "أردنا الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام، لكننا اتخذنا هذه الخطوة جنبا إلى جنب مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية".

ودعا هاريس - مرة أخرى - رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".

"صحة غزة": 46 شهيدًا و110 إصابات جراء 5 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بالقطاع خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 46 شهيدًا و110 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81136 شهيدا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.