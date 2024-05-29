الجزائر ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي "لوقف القتل في رفح"

اعلن مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن "الجزائر ستقترح اليوم الثلاثاء مشروع قرار للمجلس المؤلف من 15 عضوا "لوقف القتل في رفح".

واوضح بن جامع إن "الجزائر ستوزع بعد ظهر اليوم (بتوقيت نيويورك) مشروع قرار بشأن رفح". وأضاف "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".