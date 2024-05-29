مصدر للجريدة: قاليباف يعزز حظوظه لخلافة رئيسي بفوز حاسم برئاسة البرلمان الايراني

سجل محمد باقر قاليباف انتصاراً ساحقاً وقيماً في مجلس الشورى الإسلامي الجديد في إيران، باحتفاظه بمنصبه كرئيس للمجلس بعد حصوله في انتخابات جرت أمس على أصوات 198 نائباً من أصل 287، في خطوة قال مصدر إيراني لـ «الجريدة» الكويتية والعديد من النواب الأصوليين، إنها تعزز مساعي قاليباف للترشح لرئاسة الجمهورية ممثلاً للتيار المحافظ خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى في 19 الجاري بتحطم مروحيته قرب الحدود مع أذربيجان.

ولم يتمكن معارضو قاليباف، الذين ينتمون إلى جناح الرئيس الراحل في التيار المحافظ، من جمع أكثر من 60 صوتاً لمصلحة مرشحهم مجتبى ذو النوري، في حين لم يحصل أنصار سعيد جليلي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، إلا على 5 أصوات لمرشحهم لرئاسة البرلمان منوتشهر متكي. واعتبر العديد من نواب المجلس، الذين ينتمون للاتجاه المحافظ عموماً، أن تصويت أمس هو بطاقة دعم لقاليباف ليمثل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 حزيران.

ويواجه الاتجاه المتشدد في التيار المحافظ انشقاقات بين ثلاثة أجنحة، هي جناح قاليباف، وجليلي، ورئيسي. إضافة إلى ذلك، يواجه التيار المحافظ تحدياً في أن العديد من ناخبيه يدعمون مواقف الوسطيين مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، في مقابل المواقف المتشددة لجليلي وقاليباف والرئيس المؤقت محمد مخبر.