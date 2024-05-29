رئيس نقابة مزارعي البطاطا طالب بالعمل على إيجاد آلية للعمال الزراعيين السوريين

طالب رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، بـ"العمل على إيجاد آلية للعمال الزراعيين السوريين الذين نعتمد عليهم في القطاع الزراعي منذ سنوات طويلة ما قبل النزوح السوري".
واكد الصقر أن "العمالة الزراعية السورية لا تنافس ابدا العمالة اللبنانية لان اللبنانيين لايعملون ابدا في السهول والحقول والبساتين الزراعية"، مشددا على أن "مطالباتنا باستثناء العمال السوريين الزراعيين عبر آلية من إجراءات الأمن العام اللبناني الذي نشد على ايديه ونؤيده من خلال الاجراءات التي يقوم بها لصالح اللبناني الذي يشكو من وجود السوري في قطاعات مختلفة الا القطاع الزراعي".
ولفت الى ان "مواسم الحصاد والقلع باتت قريبة جدا والعامل السوري الزراعي يحتاط كثيرا في تنقلاته ويخشى من الاجراءات الأمنية مما يدفعه الى الاختباء وعدم التحرك مما سينعكس سلبا على مواسم الحصاد وعليه نأمل التوصل الى إيجاد آلية مع الامن العام والمزارعين تضمن المزارع اللبناني والإجراءات الامنية".
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