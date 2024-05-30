شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: قناة القاهرة الإخبارية فرضت تواجدها وسط كبريات القنوات العربية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين قناة القاهرة الإخبارية لفوزها بجائزة التميز الإعلامى العربى لعام 2024، بعد تثبيت أقدامها ومنافستها القنوات العالمية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة، وتصدرها بشكل مستمر لمحركات البحث العالمية بعد تنوعها وتواجدها المستمر فى تغطية الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة.

وقال طارق سعدة فى تصريحات له، إن قناة القاهرة الإخبارية تمتلك العديد من الكوادر المهنية في كافة مجالات الإنتاج الإعلامى سواء كان مذيعين أو مراسلين أو مصورين، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت نجاحا مبهرا في تأسيس قناة القاهرة الإخبارية.

ولفت الى أن قناة القاهرة الاخبارية استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة، اعتمدت شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث، مضيفا :"في زمن ووقت قياسى أصبحت لها قدرة كبيرة على التنافسية وهو ما أثبتته أحداث غزة والقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى النجاحات السابقة للقاهرة الإخبارية، نجحت خلال هذه الأحداث أن تفرض المهنية على الجميع، وكانت منبرا للمهنية والمصداقية ".