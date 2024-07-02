درغام: "القوات" مخطئة وعليها القبول بالحوار لسحب الذريعة من "الثنائي" إذا أرادت حقاً انتخاب رئيس

أشار النائب أسعد درغام، في حديث لـ"mtv"، الى أن "القوات مخطئة وعليها القبول بالحوار لسحب الذريعة من الثنائي إذا أرادت حقاً انتخاب رئيس وبرّي لم يبتلعنا ولا صفقة معه بل تواصل ومودة".

ولفت درغام، الى أننا "نعمل على تأمين 86 نائباً لعقد حوار بمَن حضر ثمّ جلسة، إذ لا يمكن رهن مصير بلد بموقف فريق من 25 نائباً لكن الكتل الوسطية لها ارتباطاتها الخارجية ولم تتلقَّ بعد الضوء الأخضر لترجيح أيّ كفّة".