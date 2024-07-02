أشار النائب أسعد درغام، في حديث لـ"mtv"، الى أن "القوات مخطئة وعليها القبول بالحوار لسحب الذريعة من الثنائي إذا أرادت حقاً انتخاب رئيس وبرّي لم يبتلعنا ولا صفقة معه بل تواصل ومودة".
ولفت درغام، الى أننا "نعمل على تأمين 86 نائباً لعقد حوار بمَن حضر ثمّ جلسة، إذ لا يمكن رهن مصير بلد بموقف فريق من 25 نائباً لكن الكتل الوسطية لها ارتباطاتها الخارجية ولم تتلقَّ بعد الضوء الأخضر لترجيح أيّ كفّة".
كانت هذه تفاصيل خبر درغام: "القوات" مخطئة وعليها القبول بالحوار لسحب الذريعة من "الثنائي" إذا أرادت حقاً انتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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