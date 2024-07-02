كنعان: اللبناني يجب ألا يتسوّل الدواء والاستشفاء ويفترض أن تتحسّن الأمور في الأيام المقبلة

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث لـ"mtv"، الى أن "صرخة الناس وصلتنا فتحرّكنا في لجنة المال وتابعنا مع وزارة الصحة والمعنيين لأنّ اللبناني يجب ألا يتسوّل الدواء والاستشفاء ويفترض أن تتحسّن الأمور في الأيام المقبلة".

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