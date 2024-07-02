اشارت معلومات قناة "الجديد" الى زيارة إستطلاعية لنائب مدير المخابرات الالمانية الى بيروت هي الثانية في أقل من خمسة أسابيع اجتمع فيها مع مسؤولين من حزب الله، وتحديدا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ولقاء آخر سيعقد أيضا في الأيام المقبلة.
واوضحت معلومات "الجديد" بان التواصل المخابراتي الألماني بحزب الله يأتي وسط استغراب حزبي للأمر، على اعتبار أن حزب الله مدرج على قوائم المانيا الارهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: نائب مدير المخابرات الالمانية يلتقي نعيم قاسم على الرغم من اعتبار حزب الله ارهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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