شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر لجنة إعلام مجلس النواب: القاهرة الإخبارية قدمت متابعة لحظية لأحداث غزة بمصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات العربية على الساحة الإعلامية، حيث تتميز بمصداقيتها وقدرتها على تغطية الأحداث ونقلها إلى الى المشاهد بكل دقة واحترافية، فقد قدمت متابعة لحظية للأحداث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بكل شجاعة ومصداقية.

ونوهت أمين سر لجنة الإعلام، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القاهرة الإخبارية نجحت منذ اندلاع العدوان على غزة في تقديم دم تغطيات متميزة، فقد نجح مراسلوها بتقديم عمل بطولي على خط النار لنقل مايحدث للمشاهد، وكشف الحقائق أمام العالم أجمع.

وأكدت أن قناة القاهرة الإخبارية قدمت شهيد من أجل نقل الحقيقة للمشاهد العربي والغربية أيضًا، فقد فقدنا الشهيد أحمد فطيمة، مصور القاهرة الإخبارية، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، مما يكشف عن قوة الفريق الذى يعمل لحظة بلحظة لنقل الحقائق ومايجرى على الهواء مباشرة.