مسيرة صلاة ومشاعل عشية خميس الجسد في زحلة

شهدت مدينة زحلة مسيرة صلاة ومشاعل عشية خميس الجسد الإلهي شارك فيها عدد كبير من طلاب المدارس وافراد من افواج الكشاف والحركات الرسولية والشبيبة، وموسيقى طلائع العذراء فرع الشرقية، بمواكبة من الدفاع المدني، الصليب الأحمر، الجيش اللبناني وشرطة بلدية زحلة.

انطلقت المسيرة من ساحة دير مار الياس الطوق مروراً بالكلية الشرقية، ساحة الراسية، كنيسة القلبين الأقدسين، حي سيدة النجاة، مزار القديسة ريتا، دير القديس انطونيوس الكبير، سوق البلاط، منزل الكرم الأب بشارة ابو مراد، كنيسة مار الياس المخلصية، حي مار الياس وصولاً الى مطرانية سيدة النجاة حيث كان في انتظارهم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وراعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، مدير عام وزارة الزراعة ورئيس لجنة التحضير لليوبيل المئوي الثاني لخميس الجسد لمهندس لويس لحود، رئيس دير القديس انطونيوس الكبير الأب جوزف شربل وعدد من الكهنة.

وكان للمطران ابراهيم كلمة قال فيها: "انا اكيد ان يسوع فَرِح جداً فيكم الليلة. معنا الليلة رأس الكنيسة غبطة البطريرك يوسف العبسي الذي احب ان يكون معكم، وغداً سيكون معكم ايضاً من الصباح الباكر، واتمنى ان نراكم جميعاً غداً في التطواف والمسيرة. يصادف السنة عيد الجسد الإلهي مع ختام الشهر المريمي في 31 أيار في قداس في مقام سيدة زحلة والبقاع. حضوركم الليلة جعلنا نطمئن ان ال 199 سنة الذين مرّوا على الإحتفال بذكرى الأعجوبة الإلهية التي انقذت زحلة من وباء الطاعون، ما زالت في قلوبكم. حضوركم الليلة يعدنا بأن يسوع سيبقى معنا اكثر من 199 سنة قادمة، الى ابد الآبدين".

اضاف "تواصلت هذا المساء مع معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي الذي وبكرَم كبير قرر اقفال المدارس الرسمية في زحلة يوم غد لكي يتسنى لهم مشاركتنا الإحتفال معكم. اشكر معالي الوزير بإسمكم جميعاً ونرحب بكل اخوتنا الذين سينضمون الينا في تطواف خميس الجسد الإلهي. اشكركم من كل قلبي، واترك الكلام لغبطة البطريرك يوسف العبسي."

البطريرك العبسي توجه الى جموع الشبيبة معرباً عن فرحه الكبير وقال: "انا مسرور جداً في هذه الليلة المقدسة ان اكون معكم، في هذه الليلة التي ولدت فيها، ليلة خميس الجسد، وكانت نعمة كبيرة في حياتي اني ولدت في هذا النهار المبارك والذي تحتفل به مدينةزحلة منذ مئتي عام، تحتفل بيسوع المسيح القائم من بين الأموات والحاضر معنا في القربان المقدس. فرحي كبير بهذه الجموع الحلوة من كل الإعمار، والفرح موجود على وجوهها وفي قلبها. شكراً على حضوركم، وانشاء الله نمضي يوم غد بالصلاة مع بعضنا البعض."

وبعد انهاء كلمته بارك البطريرك عبسي الجموع بأيقونة الفربان المقدس.