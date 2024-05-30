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عبدالله: الطعون بقانون الموازنة عطلت بعض المواد المتعلقة بالمعاملة بالمثل لشاحنات النقل الخارجي

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أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "الطّعون بقانون الموازنة، وهذا حقّ ديمقراطي مشروع، عطّلت بعض المواد المتعلّقة بالمعاملة بالمثل لشاحنات النّقل الخارجي، ما سبّب أعباءً إضافيّةً على مالكي الشّاحنات اللّبنانيّين أثناء مرورهم بدول عدّة"، لافتًا إلى "أنّني ناقشت الأمر مع وزير الأشغال، وهو يسعى جهده مشكورًا لإيجاد مخارج. يجب أن نحمي هذا القطاع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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