أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "الطّعون بقانون الموازنة، وهذا حقّ ديمقراطي مشروع، عطّلت بعض المواد المتعلّقة بالمعاملة بالمثل لشاحنات النّقل الخارجي، ما سبّب أعباءً إضافيّةً على مالكي الشّاحنات اللّبنانيّين أثناء مرورهم بدول عدّة"، لافتًا إلى "أنّني ناقشت الأمر مع وزير الأشغال، وهو يسعى جهده مشكورًا لإيجاد مخارج. يجب أن نحمي هذا القطاع".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الطعون بقانون الموازنة عطلت بعض المواد المتعلقة بالمعاملة بالمثل لشاحنات النقل الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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