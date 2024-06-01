رئيس مجلس النواب الأميركي: زعيما الحزبين دعَوا نتانياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أن "زعيمي الحزبين دعَوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس".

وكان قد شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ إسرائيل عرضت خارطة طريق جديدة لإنهاء الحرب، على أنّ "حرب غزة لن تنتهي حتى"القضاء على حماس".

وذكر المكتب، في بيان، أن "رئيس الوزراء أجاز لفريق التفاوض تقديم خطة لتحقيق هذا الهدف، مع تشديده على أنّ الحرب لن تنتهي حتى تحقيق جميع أهدافها، ويشمل ذلك عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية".

وكان قد أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "الحكومة موحدة في رغبتها في إعادة المختطفين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف"، لافتاً الى أن "نتانياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المختطفين".

وشدد الديوان، على أن "نتانياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

ومساء اليوم، أعلن الرّئيس الأميركي جو بادين، أنّ "إسرائيل قدّمت مقترحًا شاملًا من ثلاث مراحل، بشأن وقف إطلاق النّار وإطلاق سراح جميع الرّهائن"، مشيرًا إلى أنّ "المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النّار والإفراج عن الرّهائن، وتمّ نقله من قطر إلى حركة حماس".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "المقترح الإسرائيلي يتضمّن وقفًا للأعمال القتاليّة لستّة أسابيع في المرحلة الأولى، وعودة الفلسطينيّين في غزة إلى منازلهم، وفي المرحلة الثّانية يتمّ تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليّون"، مبيّنًا أنّ "في المرحلة الثّالثة ستكون هناك خطّة كبيرة لإعادة إعمار قطاع غزة".