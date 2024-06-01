أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "أكثر من 70 شهيدًا سقطوا في الساعات الـ24 الأخيرة"، موضحًا أنّ "الواقع الإنساني بشمال غزة يزداد سوءا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء"، من قبل الجيش الإسرائيلي.
ولفت إلى أنّ "قوات الاحتلال ارتكبت فظائع في جباليا وطواقم الإسعاف تواصل انتشال جثامين الشهداء"، مشددًا على "أننا نقترب من مجاعة حقيقية في مناطق شمال قطاع غزة والسكان لا يجدون ما يسد رمقهم".
وأوضح أنّ "أيّ اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع منقوص ويفاقم مأساة السكان"، مضيفًا "لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول وحصار القطاع.
بدورها، أشارت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ لها، إلى أنّ "الوضع الصحي في القطاع من سيئ إلى أسوأ مع توسع العمليات العسكرية في رفح باتجاه الغرب"، لافتة إلى أنّ "محافظة رفح لا توجد بها مستشفيات حكومية والميدانية منها نقلت إلى المواصي في خانيونس".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة غزة أعلنت عن سقوط أكثر من 70 قتيلًا خلال 24 ساعة: نقترب من مجاعة حقيقية في شمال القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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