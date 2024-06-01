شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون في إيسلندا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه الناخبون في إيسلندا إلى مراكز الاقتراع، اليوم، لاختيار رئيس جديد, حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0900، وسط توقعات بإعلان النتائج الأولية اعتباراً من الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

ويتعين على الناخبين الاختيار من بين 12 مرشحاً، من بينهم كاترين ياكوبسدوتير، التي تخلت عن منصب رئيس الوزراء فى أبريل الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية.