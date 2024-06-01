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الناخبون في إيسلندا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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واس - ريكيافيك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوجه الناخبون في إيسلندا إلى مراكز الاقتراع، اليوم، لاختيار رئيس جديد, حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0900، وسط توقعات بإعلان النتائج الأولية اعتباراً من الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
ويتعين على الناخبين الاختيار من بين 12 مرشحاً، من بينهم كاترين ياكوبسدوتير، التي تخلت عن منصب رئيس الوزراء فى أبريل الماضي لخوض الانتخابات الرئاسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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