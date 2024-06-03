شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد التوترات.. كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية عسكرية مع جارتها الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين تعليق اتفاقية عسكرية، تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية عام 2018، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وأعلن مكتب الرئيس يون سوك يول إن مجلس الأمن القومي قرر تعليق الاتفاقية "لحين استعادة الثقة المتبادلة بين الدولتين".

وستتم مناقشة مقترح بشأن التعليق خلال اجتماع الحكومة غدا الثلاثاء. ويتيح تعليق الاتفاقية، التي أنهتها كوريا الشمالية في نوفمبر الماضي، لكوريا الجنوبية استئناف إجراء مناورات عسكرية بالقرب من المنطقة الحدودية التي تفصل بين البلدين وقد تم وقف المناورات بموجب الاتفاقية. قمر للتجسس وفي سبتمبر 2018، اتفق الجانبان على سلسلة من الإجراءات في إطار تقارب مؤقت كان يستهدف تجنب وقوع حوادث على الحدود.

وكان إطلاق كوريا الشمالية قمرا للتجسس قد دفع سول إلى تعليق الاتفاقية جزئيا في نوفمبر، وردت بيونجيانج بالقول إنها ستنسحب من الاتفاقية تماما.