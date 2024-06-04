تحالف جسور اليونسكو العالمي عيّن دارينا صليبا ابي شديد عضواً في مجلس ادارته

عيّن مجلس ادارة تحالف جسور اليونسكو العالمي UNESCO MOST BRIDGES، الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد ، عضواً في مجلس ادارته المكون من شخصيات ثقافية عالمية حول العالم، والمتخصص في ادارة التحولات الاجتماعية التي ابرزتها اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من بين خمس مرشحين دوليين تقديراً لدورها في ادارتها للمركز الدولي لعلوم الانسان - اليونيسكو - بيبلوس منذ العام 2019، حيث ميزته عن المراكز المماثلة في لبنان والعالم ، وكعضو في لجنة اليونسكو الدولية لابحاث الشباب عن طريق الحرير في العام 2020.

وجاء في رسالة الترشيح من المديرة المساعدة للعلوم الانسانية والاجتماعية لمنظمة اليونسكو السيدة غابرييلا راموس: "أحد المقاعد الخمسة في مجلس إدارة UNESCO-MOST BRIDGES إنما هي نتيجة تقدير كبير لثقافة الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد ومعرفتها وخبرتها في معالجة الشؤون الانسانية والاجتماعية بالاضافة الى روح القيادة التي تميّزت بها، مما يشكّل اضافة قيّمة لتحالف جسور اليونيسكو العالمي".

وتشمل محاور الـUNESCO BRIDGES:

مركز الجنوب الأفريقي بجامعة بريتوريا؛ والمركز الرئيسي في مختبر جولي آن ريجلي للعقود الآجلة العالمية التابع لجامعة ولاية أريزونا؛ مركز المعرفة والعمل لنادي روما؛ مركز مواضيعي مخصص لفهم المرونة الاجتماعية والبيئية السابقة، تم تنظيمه بشكل مشترك من قبل مركز أبحاث الديناميكيات البيئية البشرية بجامعة مدينة نيويورك ومبادرة أبحاث تغير المناخ والتاريخ بجامعة برينستون؛ ومركز المواد الجديدة الذي يركز على المملكة المتحدة في جامعة ويلز ترينيتي سانت ديفيد.

وسينعقد اجتماع مجلس الإدارة في 19 يونيو 2024 في مقر اليونسكو بباريس برئاسة مساعد المدير العام غابرييلا راموس.

واعرب المركز الدولي لعلوم الانسان عن فخره واعتزازه بتعيين رئيسته ابنة جبيل -قدموس في هذا المنصب الريادي الثقافي العالمي لوطن أثبت مرة أخرى قدرته على التمايز في كافة الميادين الثقافية والإجتماعية والانسانية فلبنان كان دائماً متفوّقا بمثقفيه وبالقيم الثقافية والاجتماعية والانسانية وهذا المنصب الدولي يضاف الى تاج ريادة العلم والثقافة الذي لطالما زيّن جبين لبنان.